歐系外資表示，儘管傳統伺服器需求和大陸雲端伺服器供應商(CSP)的下半年預訂量尚未顯示反彈的跡象，但可以注意到BMC(遠端伺服器控制晶片)在第四季的需求有所改善，預估可能是由美國CSP業者的AI伺服器需求推動所致。此外，也觀察到新的CPU平台在2024年將持續加速推出，包括Intel Eagle Stream和AMD Genoa，上述動能都將是信驊AST2600出貨量的正面推動力量，預估2023年將占比28%，到2024年將占比49%，預計信驊第四季營收將季成長17%、年增加88%。現階段維持信驊中立評等，目標價由2325元調升到2550元。另外，也同步上修信驊2023~2025年EPS，分別為25.8元、60元、78元。

歐系外資表示，在迷你BMC部分，目前信驊已經取得4家客戶，除了美國超大型雲端運算供應商的客戶之外，也有計劃於2024年應用在 CPU主機板附加卡用途的客戶，預期將對營運有正面助益。