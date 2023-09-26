上半年AI概念股行情，讓A股的寒武紀股價從約54元（人民幣，下同）飆漲至年內最高271.47元，區間累計最高漲幅近4倍，導致創投股東看到退出良機，除國投創業基金外，蘇州工業園區古生代創業投資企業、南京招銀和湖北招銀相繼清倉，減持套現累計超過41億元。這也引來市場關注，作為公司實際控制人的董事長、總經理陳天石26日公告自願承諾不減持。

寒武紀成立於2016年，專注於AI晶片產品的研發與技術創新，致力於打造AI領域的核心處理器晶片，讓機器更好地理解和服務人類。寒武紀上市前三年，股價一路陰跌，累計跌幅曾一度超過80％。

乘著AI熱度，今年第1季寒武紀的股價一度短時間大幅上漲，單季股價漲超240％，在5月中旬小幅回檔後，6月又多次上攻後進入回檔階段。在此背景下，創投股東紛紛清倉減持。

根據第一財經報導，創投股東急於清倉離場或是對寒武紀未來經營發展的不確定。當初頂著「AI晶片第一股」光環上市，但3年以來的利潤虧損幅度逐年擴大，2020至2022年公司扣非後歸母淨利潤分別虧損6.59億元、11.1億元和15.8億元。

面對這波創投股東的清倉套現，也引來作為公司實際控制人的陳天石，26日公告，自願承諾不減持人直接持有的公司股份，效力直至今年底，將不以任何方式進行減持，包括承諾期間該部分股份若因資本公積轉增、派送股票紅利、配股、增發等事項產生的新增股份。