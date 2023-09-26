侯友宜調整老農津貼政策，獲得彰化農民支持。（吳建輝攝）

侯友宜還品嚐彰化在地優鮮牛乳，表示上面有清楚標記乳源、產地等資訊，不像雞蛋沒有公開透明。（吳建輝攝）

國民黨總統參選人侯友宜今訪彰化，在縣長王惠美等人陪同下拜訪彰化酪農，會中提到中央日前宣布老農津貼將從7550元調整為8080元，問「4年多了330元，對老農真的有幫忙嗎？」。（吳建輝攝）

國民黨總統參選人侯友宜今訪彰化，在縣長王惠美等人陪同下拜訪彰化酪農，會中提到中央日前宣布老農津貼將從7550元調整為8080元，問「4年多了330元，對老農真的有幫忙嗎？」，若他當選總統，將按照消費者物價指數逐年調整老農津貼，目標調整到每月1萬元，這樣才能真正照顧長輩，符合公平正義。

侯友宜表示，今天在縣長王惠美、立委謝衣鳯的陪同下拜訪彰化的酪農，他充分了解到酪農所面臨的各種挑戰，很清楚台灣的糧食自主力仍不夠，因此如何協助農漁牧民提高競爭力、減少壓力，並永續經營，他認為中央要負起責任。

侯友宜說，我們的農民辛苦為台灣糧食奮鬥一輩子，在這過程中我們如何照顧農民，他認為政府應該要重新去思考，再兼具農漁畜牧業發展的同時，如何讓老農獲得更好的照顧，才是讓農業永續發展的根本。

侯友宜說，他每次到訪彰化王惠美都向他提老農津貼的事，目前台灣高齡家庭消費者物價指數已達到3.15，比全體家庭平均值2.95還嚴重，他認為農民奮鬥一輩子，津貼卻4年才調整一次，根本跟不上物價波動嗎。

侯友宜提到，目前的老農津貼7550元，明年預計將調整到8080元，等於4年才多了330元，這樣對農民真的有幫忙嗎？他說他若當選總統，將按照消費者物價指數逐年調整老農津貼，目標調整到每月1萬元，這樣才能真正照顧長輩，符合公平正義。