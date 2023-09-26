國民黨總統參選人侯友宜拋老農津貼加碼，民進黨發言人林楚茵表示，侯市長的反應總是慢半拍，不僅市政擺爛慢半拍，連拋國政主張都慢半拍，行政院早就宣布調增八項社福津貼及老農津貼，7％是歷次最高，包括調高6項社會福利津貼、2項國民年金給付及老年農民福利津貼。

林楚茵表示，奉勸侯市長還是趕緊銷假進議會親自施政報告並備詢，比較實在，不要趴趴走、亂開支票。

林楚茵指出，民進黨主席賴清德深入基層接獲民眾反映，國家社會救助津貼應該酌予增加，包括老農津貼、國民年金、弱勢族群的生活補助津貼等。感謝行政院聽到民意，調整後國民年金的老年基本保證年金從每月3772元達到每月4036元；老年農民福利津貼也從每月7550元達到每月8080元。讓相關津貼能隨著物價指數調高以滿足國人基本生活所需，普遍性的照顧民眾的生活。

林楚茵強調，民進黨始終跟農民站在一起，積極爭取提升從農環境。35年前，520農民運動就參與其中，在野期間已故戴振耀(耀伯)委員也在立院積極推動，促成老農津貼；陳水扁總統主政期間，從原本3000元，持續調高額度，到2007年已經調高為6000元，整整調高一倍之多；蔡英文總統2016年再次執政後，持續照顧農民，2022年已有58萬農民受益，明年老農津貼金額將調升至8080元。