美國海軍「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母

日本橫須賀（Yokosuka）市說，美國海軍「雷根」號（USS Ronald Reagan，CVN76）航母上周陸續錯過5次預訂的離港日期，遲遲才恢復例行巡航。

據《星條旗報》（Stars and Stripes）25日報導，橫須賀基地政策課發言人說，美國海軍原本知會日本外務省說，「雷根」號18日會離開第7艦隊的母港，但計畫迅速取消。橫須賀市說，後來美國海軍重新排定出發日期，但前後起碼錯過了5次，至於最後一次是在本周一上午10 點。

而第7艦隊發言人魏德蔓（Kristina Wiedemann）周一拒絕評論「雷根」號延遲出港的原因，也不願意透露可能的離港日期。

橫須賀市發言人說，儘管美國海軍鮮少公開討論軍艦動向，但當「雷根」號等核動力艦抵達或離開橫須賀市時，他們都會按照慣例，通報日本政府。此外，這位發言人說，他們會公開相關資訊，是基於公共利益的考量。不過，美國海軍並不會告知日本潛艦的來去。同時這位發言人拒絕評論「雷根」號延遲出港的原因，只說這是美軍的問題。

「雷根」號和機組員是8月25日返回橫須賀，而這是通常為期6個月海上巡邏中途例行休息的一部分。