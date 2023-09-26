警方移送時，詐保戶均行動自如。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

有詐保戶以失能成功獲得理賠後，還能大玩卡丁車。（讀者提供）

台南1對夫妻檔涉嫌扮演保險黃牛，與保險業務人員合作，協助10名保戶投保失能險，以「一側肢體無力、一側肢體麻木或感覺異常」等疑似腦中風症狀到醫院檢查，成功取得診斷證明書，保險公司前來探視時，保戶還會假裝癱坐在輪椅上，但保險公司離開後就健步如飛，不僅能追公車還PO出大玩卡丁車照片，共有10人向保險公司成功申請759萬理賠，夫妻檔則從中抽取2至3成作為報酬。

據了解，74歲的李姓女子與許姓保險業務員熟識，李女與丈夫康男，利用保險代辦方式，讓10名年約50至70歲的詐保保戶順利投保失能險，投保約半年後，就有保戶開始出現「一側肢體無力、一側肢體麻木或感覺異常」等疑似腦中風症狀，前往急診檢查或專程到醫院神經內科就診，李女在陪伴期間指導詐保保戶在診間呈現肢體癱瘓、失語或痴呆等失能狀態，順利取得診斷證明書。

當保險公司前往住處探視時，李女還會假扮詐保保戶的看護，協助攙扶或更換尿布，以取信保險公司；但當保險公司探視人員離開後，詐保保戶立即能正常走路、騎機車甚至跑步追公車，還有人在社群帳號還有人PO出大玩卡丁車照片。

警方清查共有10名詐保保戶，從2020年至今，已成功詐領保險公司失能險及勞工失能保險理賠金，高達759萬餘元，而成功申請失能理賠後，李姓主嫌以抽取理賠金2至3成或20萬元不等金額做為報酬。

歷經1年調查蒐證，掌握關鍵事證，於今年7、8月期間，陸續在台南市、高雄市等地實施拘提搜索，除查獲李女及丈夫康姓男子，和許姓保險業務員外，另有熊姓詐保保戶等共13人，查扣保險投保資料、藥品及藥療耗材、助行器、成人紙尿布、手機等證物，警方移送時，這些詐保戶不需要旁人攙扶，能夠自由活動，全案依涉嫌刑法詐欺罪移送台南地檢偵辦。