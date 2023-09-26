新北市金山區中角灣有一隻小抹香鯨擱淺，海巡人員及中華鯨豚協會組成救援團搶救，因身體狀況不好，進行人道處置減輕痛苦。（金山區公所提供／蔡亞樺新北傳真）

新北市八里紅海灘岸際22日傍晚發現一隻小抹香鯨擱淺，送至基隆收治，但救援第4天因嚴重肺臟病變而死亡，金山區中角沙灘昨（26）日也有一隻小抹香鯨海豚擱淺，民眾發現通報海巡人員救援，因傷勢嚴重，救援團採人道處置減輕痛苦，後續帶回作病理研究。

民眾昨清晨在中角海岸釣魚時，發現一隻身長約2公尺的小抹香鯨擱淺在沙灘岩岸，海巡署、新北市動物保護處、中華鯨豚協會成立救援團搶救，中午送往基隆救援站收容，獸醫評估該小抹香鯨為青年或成熟個體，檢查發現臉部有外傷、體型消瘦，擱淺過程可能撞擊到岩岸，身體狀況不好，無法立即野放。

金山區公所表示，因小抹香鯨狀況極度不佳，在救援團隊努力下以動物福祉及減輕痛苦方式為最大考量處理，後續並帶回作病理研究了解原因。區公所呼籲，若民眾有遇到鯨豚或海龜擱淺的情況，可立即撥打118免費服務專線，海巡署派員前往處理。