2024大選備受各界關注，除台灣民意基金會之外，今（26）日另一份最新民調顯示，若是藍白進行整合，有望擊敗民進黨總統參選人賴清德，在總統正副人選搭配的上，以「侯柯配」最獲青睞。

根據《ETtoday新聞雲》今公布的最新民調顯示，若明年大選是三腳督戰局，賴清德、國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨參選人柯文哲的支持度，依序為：34.2%、26.0%、24.1%；若戰局是四腳督，賴、侯、柯，以及鴻海創辦人郭台銘的支持度則為：32.0%、24.5%、20.7%、13.2%。

此份民調也詢問民眾對藍白該如何搭配的看法，結果顯示，「侯柯配」的支持度最高，為36.6%，勝過「賴蕭配」的34.2%；若組合為「柯侯配」，支持度則為33.6%，僅微幅領先「賴蕭配」的33.0%。

本次民調由《ETtoday民調雲》負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2023年9月23日至9月24日進行，以台閩地區年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查方式以「手機簡訊」方式通知，進行網路問卷調查。