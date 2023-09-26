陽澄湖大閘蟹25日開捕。今年因優越氣候條件和合適捕撈時間，這批蟹迎來三年最大豐產，整體規格、成熟度、品質優於往年。由於今年天氣適宜大閘蟹生長，加上精心維護，圍網養殖區域平均畝產90至95公斤，比去年增長了30％，無論產量或是品質，都達到新高度。水產專家透露，今年中秋節晚，大閘蟹成熟度高，大規格的大閘蟹比去年多。

大陸上觀新聞報導，今年陽澄湖大閘蟹量質齊升：總產量預計在1.1萬噸左右，較去年增加約0.16萬噸，為近三年最高；得益於高溫天比往年少，降雨量適中，受颱風影響較少，大閘蟹生長良好，規格達到6兩（60公克）左右的公蟹和4兩左右的母蟹明顯多於往年。

大閘蟹的豐產，帶來了開捕價格和售價的回落。陽澄湖大閘蟹產銷旺季，也成為行業企業角逐的舞台。

例如在零售方面，京東超市生鮮業務部總經理金吉壽表示，今年，京東超市將通過京東農特產購物節打造的源頭直發模式，直接在產地採購並發貨，買手團精挑細選保障品質的同時，也讓陽澄湖大閘蟹的價格較往年直降10％，同品質的情況下挑戰市場最低售價。

大閘蟹存活的「黃金期」是72小時，在物流方面，企業之間也在「拚服務」。

據悉，大陸除「211限時達」服務外，上海、蘇州等城市的消費者還能通過京東物流享受6小時極速送達，實現「早上還在塘，晚上就上桌」；順豐選擇深入陽澄湖大閘蟹源頭產地，布局100多個攬收點，增加20台無人車串點接駁，在收派兩端投入充足的專業包材、自動化設備、冷運專車等資源，讓蟹農可以隨時隨地打包寄件。

豐收盛景在多地出現。政府、企業和社會各界已經行動起來。

受益於年內氣候條件適宜等因素，今年宿遷霸王蟹也迎來最大豐收季，產量預估在6.5萬噸，與去年相比，霸王蟹品質和產量都明顯提高。預計在今年京東農特產購物節期間，宿遷霸王蟹將賣出超過30萬隻。

京東零售集團執行長辛利軍在開捕儀式上表示，京東與宿遷市達成深度合作以來，通過開放京東數智化社會供應鏈能力，應用於霸王蟹的養殖、銷售、配送等環節，在助力宿遷霸王蟹的品牌打造和銷售提升上都已經取得顯著成效。

宿遷市副市長閻輝表示，以此次活動為契機，宿遷霸王蟹還將舉行專場推介、購銷合同簽約、知名主播分享，以及名特優農產品展示展銷等活動，這將有力帶動宿遷特色農產品銷售，提升宿遷乃至江蘇特色農產品美譽度和影響力。