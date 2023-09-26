新竹市政府爭取校園周邊通學步道經費，盤點竹市各級學校，改善學校周邊道路和路口，並推動設置通學步道，獲中央核定18案共5億1136萬1000元補助。新竹市長高虹安表示，將持續爭取補助，並與中央配合，提供更友善的步行環境。

行政院營建署「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」共50億餘元用來協助全國各縣市改善校園周邊路口、通學步道等，降低交通事故發生率，並提升用行人用路安全。新竹市政府盤點各校通學現況後提出申請，為竹市各級學校爭取經費補助。

新竹市長高虹安表示，今年校園周邊暨行車安全道路改善計畫，新竹市共提出33案申請計畫，其中學校部分預計29校共28案申請，目前已獲得18案、共計核定5億1136萬1000元，其餘案件也已經提送營建署和公路總局審查中，已獲補助案件將盡速辦理規劃設計，盼年底前能完成工程發包。

市府教育處長陳木金說，原教育部列管學校，部分已由市府編列預算完成改善，竹市更積極檢視各級學校周邊通學步道現況，主動提報教育部列管需改善之學校，要與中央攜手合作，共同守護民眾生命安全。

市府表示，將重新規劃校園周邊人車動線、改善及建設通學步道、退縮圍牆拓寬人行道空間、移除步道障礙物、修建穿透式圍籬，讓校園周邊視覺更加通透，營造出兼具安全與美感的校園環境。

高虹安也感謝交通部及營建署的補助，今年市府預計改善市內28所學校的周邊交通環境，她強調，市府會拿出實質行動力，全力提升市民人行環境及改善交通品質，透過實際檢視轄內學區通行狀況，具體提報改善措施與計畫，落實交通整頓工作，給孩子安全上學的路。