首屆TTXC台灣文化科技大會將於10月在高雄盛大展開，科技類展覽「未來訊號站」繼「虛實入口」後，26日首度曝光「AI進行式」，其中，最吸睛的嬌點莫過於將擔任本次TTXC數位發言人的AI主播艾雅婷，近乎真人的表情與肢體動作，一公布就吸引眾人目光。

PTT之父AI版女兒艾雅婷在TTXC未來訊號站與全國雅婷相見歡。（圖片來源：高雄市文化局提供）

文化部長史哲表示，呼應今年最熱門關鍵字「AI人工智慧」，TTXC台灣文化科技大會「未來訊號站」繼上週公佈「虛實入口」打造數位分身，今日更宣告與出身高雄、曾任微軟人工智慧（AI）部門亞太區研究總監，臺灣人工智慧實驗室（Taiwan AI Labs）創始人「杜奕瑾」合作，於高流珊瑚礁群「AI進行式」展區中展出三項最新的人工智慧運用，向民眾宣示AI正在我們生活中迅速發展，正改變我們工作和生活的模式。

杜奕瑾於TTXC「未來訊號站」打造數位發言人艾雅婷（圖片來源：高雄市文化局提供）

高雄市長陳其邁指出，「台灣人工智慧實驗室Taiwan AI Labs」在2017年由人稱PTT創世神的杜奕瑾所創立，是亞洲第一個非營利的人工智慧研究組織，整合台灣人才、半導體產業鏈優勢、和累積的龐大綜合健康醫療資料，推動智慧醫療、智慧城市、人機介面等領域的人工智慧發展，受囑目的「雅婷逐字稿」、和陳珊妮老師合作的AI單曲《教我如何做你的愛人》均是出自該實驗室。首屆「TTXC台灣文化科技大會」非常榮幸邀請到杜奕瑾團隊參與展區，後續杜奕瑾也會在TTXC國際論壇與大家分享「以人為本」的人工智慧講座。

「AI 場景攝影棚」只要輸入你對場景的想像，體驗的民眾可進入自己創造的540度夢幻攝影棚拍照、攝影、打卡。（圖片來源：高雄市文化局提供）

「AI進行式」展區中，有三項AI技術應用讓民眾真實體驗AI的力量。首先是「AI虛擬主播」：透過人工智慧技術製造的虛擬人物，擁有自己獨特的個性、動作和擬真外貌，不僅精通多種語言AI能流利地與觀眾互動，並具備高度自動化的表演能力，現場如同真人互動。

還有「AI 場景攝影棚」：當大家對於異世界中透過咏唱就能創造奇幻場景的法師欣羨不已時，AI就能完成這個願望。只要輸入你對場景的想像，例如下指令表示「要有滿滿的粉紅色棉花糖以及繽紛的氣球。」夢幻的沉浸式場景帶您進入幻想世界，體驗的民眾可進入自己創造的540度夢幻攝影棚拍照、攝影、打卡。

最後是「AI 你的名字」：民眾只要手寫一個字，AI即能根據此字，模仿出這位民眾完整的筆跡，並顯示由這字體生成的「名字解析」。

由文化部、高雄市政府、數位發展部共同打造的「台灣文化科技大會」，是全新國家級會展品牌，內容涵蓋科技、音樂、影視、論壇四大面向，演繹台灣文化在科技中的實踐，首屆大會將於10月7日至10月22日在高雄登場，帶領新興的文化科技領域成為台灣未來新篇章。