自慰是許多人解決生理需求的方式，也是面對性慾的常見方式，但仍有許多人擔心自慰會降低精子數量、陽痿、不利伴侶關係，但泌尿科醫師表示，其實適度自慰有益健康，因為適度自慰可讓陰莖海綿體充血，有助勃起功能，且定期射精也能避免攝護腺結石。

泌尿科醫師高銘鴻在其臉書表示，自慰是一種很正常的行為，但許多人對自慰有3大迷思，包括自慰會導致健康問題、自慰會影響床上雄風、只有單身者才需要自慰，但這些都是誤解，因此他逐一說明。

1. 自慰會導致健康問題 ：有人擔心自慰會危害男性健康，例如降低精子數量、性功能障礙。高銘鴻表示，適度自慰不會危害男性生育能力、性功能；相反地，自慰有助於性器官的健康。至於「適度」的定義，並無放諸四海皆準的次數，若自慰到手酸、頭痛，就表示該停止了。

2. 慰會影響床上雄風 ：此類迷思包括自慰會讓陰莖變小，或自慰會導致陽痿或早洩。高銘鴻表示，陰莖大小多半是由遺傳決定，且適度自慰其實有助勃起，因為可以讓海綿體充血。此外，定期射精也能避免攝護腺結石。

3. 只有單身的人才需要自慰：一些人認為自慰是一種孤獨的行為，不利伴侶關係。高銘鴻表示，自慰雖是一種私人的行為，但不一定與性伴侶關係互斥。研究發現，夫妻中的開放對話和理解，對於性滿意度和關係穩定性非常重要，只要自慰不損害伴侶關係，也是一種正常的性行為。