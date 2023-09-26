Google在2013年於彰濱工業區正式啟用的資料中心，是 Google在亞太區的首座資料中心，在10年期間不斷擴建與運轉，除了支援亞太區與台灣的網路用戶，亦與 Google位於全球各地的其他Google資料中心互相備援。由於資料中心與Cloud Region於台灣的設置，再加上台灣優越的地理位置，Google在過去幾年期間陸續投資了四條於台灣上岸的國際海底電纜，包括已啟用的FASTER台灣延伸段與PLCN、興建中的Apricot，以及近期才宣布投入、首次採用多核心光纖（MCF）的TPU。截至2021年，Google所投資、於台灣上岸的國際海底電纜項目，已為台灣創造超過6.4萬個工作機會、以及260億美元的GDP貢獻。

Google為資料中心研發出具備碳智慧的運算平台，讓資料中心可以針對最易取得零碳排電力的位置和時段，調節或轉移用電需求，也將自行設計的高節能Tensor Processing Unit（TPU）部署於資料中心，讓伺服器大幅提高效能。

此外，Google在台灣的資料中心在設計之初便選擇以冷卻水降溫，且致力透過各種方式降低用水量，如：以夜間降溫、熱能儲存、雨水貯留等系統。另外，Google位於彰化的資料中心於2022年起便轉換為100％工業用水，確保與民生用水分流。

Google網路基礎建設主要包含：儲存傳輸一般網路使用者資訊的資料中心、針對企業用戶提供雲端服務的Google Cloud雲端區域 以及全球海底電纜的佈建營運投資。這些策略不但能幫助大眾與企業獲得更穩健、高速的Google產品和平台服務，更能在設施擴建與技術發展的過程中，逐漸提升 Google的運算能力與儲存能量。