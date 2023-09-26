副總統賴清德在東海大學演講時，遭提問進口雞蛋事件，竟回「目前無足夠證據證明產生食安問題」。國民黨台北市議員李彥秀表示，若沒有食安問題，那高雄市長陳其邁開罰台農、信興蛋品公司是否就是錯的，難道賴清德在打臉陳其邁。她質疑，畜產會至今仍未提供進口蛋完整資訊，這不是食安問題，什麼才是食安問題。

高雄市衛生局24日發布新聞指出，台農及信興2家蛋品公司無法提供完整進銷與報廢單據，其中還有425萬顆雞蛋流向不明，因此以違反《食安法》為由開罰。另外衛生局也表示，多次約詢後，2家公司仍堅不吐實，疑有以次充好的詐術、效期標示涉虛偽標記獲取利益之嫌，已於13日移送高雄地檢署偵辦。

李彥秀痛批，都已經是由民進黨執政的縣市，依照《食安法》開罰，難道賴清德還要堅持「沒有證據證明進口蛋造成食安問題」，她進一步指出，由於受到畜產會指示，業者將進口蛋加工標示為國產蛋液，導致行政院、地方政府還要另外派遣人力加強稽查，甚至部分縣市被迫暫時禁止營養午餐使用蛋液。

李彥秀說，甚至直到現在，中央畜產會也因仍未提供北市府要求的進口蛋完整資訊，被以違反《食安法》開罰，她痛批，「倘若這不是食安問題，那什麼才叫食安問題」。