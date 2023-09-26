黃圓映遭拍賣的豪宅。（翻攝畫面）

士林分署預計10月3日進行拍賣。（翻攝畫面）

行政執行署士林分署辦理「偵查中及判決確定後查扣財產之變價」，10月3日下午3時在士林分署拍賣事，拍賣紅富海公司負責人黃圓映名下13間豪宅，總價超過3億元，另外，台灣數位資產管理平台Steaker執行長黃偉軒詐騙，31歲黃男購買新車價近500萬的保時捷跑車，一併遭拍賣，民眾如有購買意願，可上士林分署網站瀏覽拍賣公告。

士林分署表示，苗栗地檢署囑託變假紅富海集團黃姓負責人及林姓、黃姓成員分別所有位於淡水區紅樹林捷運站對面之「安泰登峰社區」9間商辦大樓及北投區明德捷運站附近「璞園水調歌社區」4間住宅大樓。

水區不動產位於「安泰登峰社區」，為紅樹林捷運站對面之商辦大樓，近淡水河出海口，每間房屋均配置1至2個不等之平面停車位，今年9月5日第二次拍賣已拍定2間房屋，本次為第三次拍賣，9間房屋分8標拍賣，每標底價約介於1856萬元至4160萬元間，總底價為1億8656萬元已低於市場行情價，拍定後均點交。

士林分署表示，黃圓映遭沒收的「樸園水調歌社區」，近明德捷運站，步行約十分鐘，交通便利、又近天母商圈sogo百貨，與士東國小、榮總醫院、振興醫院均步行二十分鐘內可達，環境清幽、生活機能佳，每間房屋均配置平面停車位或機械停車位，本次為第2次拍賣，4間房屋分2標拍賣，每標底價約5700萬元，拍定後均點交。

士林分署表示，Steaker創辦人黃姓被告持有之犯罪所得深灰色保時捷TAYCAN 4S純電四門跑車，該車出廠尚未滿3年，是近來少見車齡相對較年輕的車輛，外觀也維持相當良好，車內寬敞舒適，配備一應俱全，亮眼帥氣又實用，價格更是親民，保證物超所值。