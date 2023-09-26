重陽節將到來，台中市政府宣布，今年重陽節敬老禮金將從10月2日開始發放，金額跟去年相同，只要年滿65歲以上者最低可領2000元，預計將有超過45萬人受惠。符合資格者除可申請匯款、由市府匯入指定帳戶，也能選擇到區公所領取，但切記領取時間至11月30日為止。

台中市社會局表示，今年台中市重陽敬老禮金金額與去年相同，只要年滿65歲以上、55歲以上原住民且今年9月3日前設籍台中市者都可領取，初估有45萬人受惠，特別的是，台中市今年百歲人瑞有362人、每人可領到1萬元重陽禮金。

社會局指出，重陽禮金金額標準為65至89歲者每人2000元、90至94歲可領3000元，另95歲至99歲可領5000元，100歲以上者則可領1萬元，總統府暨衛生福利部也另外準備了金鎖片、總統府敬老狀將贈送給百歲以上長輩，表達祝賀。

社會局強調，今年重陽敬老禮金的發放採用匯款、現金雙軌制，已經申請匯款的長輩可在10月2日當天透過指定帳戶領到禮金；選擇領現金的長輩則依各區公所規畫期程，必須攜帶身分證及印章到區公所指定地點領取，但記得領取期限只到11月30日。