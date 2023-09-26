民進黨新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣今舉辦記者會，指出8月9日一名油漆工陳枝順，受僱到新店安坑輕軌機廠做油漆工，疑因為工地安全防護不足，油漆工從邊坡摔下重創頸椎，導致四肢癱瘓，陳乃瑜質疑捷運局、統包商有做職災通報嗎？勞工局有勞檢稽查嗎？勞工局回應，統包商事發當天有通報。

勞工局說明，受傷勞工於今年8月9日下午4時30分發生職業災害，統包廠商新亞建設開發（股）公司於同日晚間8時36分透過系統向勞動部職業安全衛生署通報，未逾8小時內通報規定。

勞工局表示，該工程為丁類危險性工作場所，相關職業安全衛生檢查事項屬勞動部職安署權責。據了解，該署於接獲職災通報後，已派員實施檢查，後續亦將依法處罰。

捷運局雖是工程業主，除持續督促新亞對職災勞工負責外，勞工局亦將指派職災個管員協助家屬申請市府提供的職災慰助金，並導引勞工及家屬透過勞資爭議調解程序，指派義務律師陪同調解，協助爭取權益。如屆時調解未能成立，勞工局更設有勞工訴訟扶助機制，將補助勞工及家屬訴訟所需律師費及裁判費等協助，依法向各包事業單位（含勞工雇主）求償。

勞工局指出，新北市歷年職災千人率已逐年下降，去年度職災千人率低於全國平均值近9％，2021至2022年度職災千人率表現在6都中排名第2，失能災害頻率及嚴重率表現亦居全國第2。

新北市勞工人數達兩百萬，全國第一，僅憑年度重大職災死亡人數統計認定新北市職安績效不良，恐失偏頗。勞工局將持續精進，透過宣導、輔導及檢查手段，督促業者落實職安規定，重視職場安全。