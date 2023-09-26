「Our Heroes！公益寫真月曆」開放搶購，所得將全數捐公益。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

由刑事局、財團法人微風慈善基金會與中華民國國際刑警之友協會，合作拍攝製作的2024「Our Heroes！公益寫真月曆」，透過各月份主題，展現出刑警們專業帥氣的面貌，讓大眾感受刑警們剛毅下的溫暖，以及默默守護人民的辛勞形象。

「Our Heroes！」公益寫真月曆開放搶購 所得全數捐公益

該寫真月曆日前一發布，立即接獲許多民眾詢問要如何購買，刑事局表示，從即日起在微風慈善基金會官網開賣，現貨數量有限，完售即開放預購，將依完成預購順序於11月底依序出貨。並將販售所得全數捐贈予「財團法人天主教善牧社會福利基金會」支持公益。