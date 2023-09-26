秋之竹北戲劇行旅節系列活動記者會上，邀請紅鼻子馬戲團成員演出。（邱立雅攝）

竹北市公所為讓更多市民就近參與藝術饗宴，推出秋之竹北戲劇行旅節系列活動，首站《西區出發》馬戲派對，接著《市區風華》戲幻藝起，《東區水圳》聲影響起壓軸獻藝，融合「歌、舞、樂、戲、民俗、雜技」，還有「萬聖派對-動物方城市大遊行」，讓表演藝術與城鄉民眾生活完美融合零距離。

竹北市公所精心籌畫「2023秋之竹北戲劇行旅節」，以文化平權與嶄新主題隆重登場。竹北市長鄭朝方表示，第1站《西區出發》馬戲派對10月7日率先於新社國小登場，由「紅鼻子馬戲團」、「小青蛙劇團」，以及「竹北高中舞蹈班」共同演繹深具教育意涵的馬戲童劇，透過精彩有趣的劇情傳達保護動物的教育意義。

第2站《市區風華》戲幻藝起，10月14、15日將於竹北光明一路停15停車場接棒，力邀明華園戲劇總團以及風神寶寶兒童劇團輪番上演，節目融合傳統技藝與現代藝術，讓傳統戲曲展現全新魅力。

第3站《東區水圳》聲影響起，10月28日則由德國人聲樂團、拉縴人青年合唱團、TLS迎曦女聲、龍潭愛樂管弦樂團，以及光明國小合唱團用美妙天籟帶領大家走入《獅子王》電影交響音樂會Disney in Concert：The Lion King，當日活動更融合眾所期待的「萬聖派對-動物方城市大遊行」，邀請大小朋友變裝同樂。

竹北市長鄭朝方表示，為達到藝文平權，公所在秋天舉辦不同以往的藝術饗宴，更在地架接國際，邀請全世界阿卡貝拉冠軍團體德國人聲樂團，與光明國小合唱團共同表演。

秋之竹北戲聚行旅節同步推出專屬護照集章，活動期間集滿可於10月28日音樂會結束後兌換限量竹北香氛機。期盼市民盡情欣賞傳統藝術之美，享受跨界藝術演傳達的美麗氣息，詳情請洽 「竹北市公所-藝遊竹北」臉書粉絲專頁。