台股ETF買氣強，市值型貼近大盤，長期投資有機會股息、價差兼得，廣獲投資人喜愛，其中，元大台灣50（0050）可說是市值型的標竿，常被拿來作為市值型ETF優劣的標準，有投信分析，從近1年績效看，有6檔表現優於0050，前三名的報酬率都超過18%，第一名是表現最好的是永豐臺灣加權（006204）達20.54%；另外，有1檔銅板價入手，對新手存股族言CP值超高。

富蘭克林投信觀察觀察台股9檔市值型ETF，截至今年7月底，有6檔優於元老級0050，前三名依序分別是006204、00905、00850，報酬率都超過18%，分別為20.54%、18.89%和18.52%。

值得注意的是，00905目前股價不到10元，除了價格親民，適合資金有限的新手存股族，若只買1張，1萬元內就能買到台積電、聯發科等優質個股；另外，00925也透過品質、動能、價值和風險偵測等量化多因子篩選機制進行選股，以達「漲時重勢、跌時重質」的效果。

放眼國內ETF市場，總規模以逾3.2兆，股東人數將近730萬人，其中，又以台股ETF買氣最旺，規模及股東今年人數就分別增加超過3,760億元及117萬人。對於台股ETF成為聚寶盆的原因，富蘭克林投信分析，第一，台廠在全球供應鏈位居要角，像是鴻海、台達電之於電動車，緯創、華碩之於AI。

第二，台廠技術居全球領先地位，最明顯就是台積電目前位居全球最大晶圓代工廠，廣達為全球第一筆電代工廠。

第三，台股殖利率高，據彭博數據，去年台股殖利率3.7%，優於全球重要股市，包括美股1.4%、歐股2.9%、陸股2.1%、日股1.9%、韓股1.9%等。

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