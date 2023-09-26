DIGITIMES研究中心分析師余佩儒表示，日、韓的氫能產業戰略發展重點為FCV與燃料電池等應用，並訂定明確量化目標。其中，日本預期2030年FCV於當地市場普及80萬輛、加氫站建置1000座。

而南韓則預期2040年FCV生產620萬輛，包括內銷290萬輛和外銷330萬輛，加氫站建置1200座。其中，現代汽車（Hyundai）Nexo已位居全球FCV銷量首位，累積已銷售超過3萬輛。

至於澳洲能源自給率逾300％，並致力發展為亞洲前三大氫能出口國，日、韓皆為其主要出口目標市場。跨國氫能儲運持續發展中，以日澳合作的「氫能供應鏈」（HESC）示範計畫為例，成就全球首艘從澳洲航向日本的液態氫運輸船，全球氫能貿易為不容忽視議題。

余佩儒觀察，歐美氫能產業政策驅動的全球綠氫產業鏈發展，已發酵至日韓澳等亞太國家，日、澳政府今年重新檢視與修訂氫能戰略，關鍵趨勢是發展電解製氫（綠氫），如日本設定2030年達15GW電解水製氫產能目標，澳洲今年展開支援GW級電解槽產能的建設計畫，南韓則在「氫能法」實施後，著重調整製氫目標轉向綠氫。

隨著國家氫能產業政策重心轉向上游電解製氫產業鏈，日、韓均逐步培育電解槽業者、氫燃料電池發電業者，日本政府致力支持建構當地業者電解槽和相關零組件製造能力，韓商主要透過併購與國際合作，培育在地業者發展固態氧化物燃料電池（SOFC）核心技術。

余佩儒表示，綜觀日、韓、澳氫能產業發展脈絡，皆從著重氫能產業鏈下游應用端出發，日、韓推動氫燃料電池車與電池等應用發展，澳洲則致力發展為氫能出口大國。而歐美氫能產業政策驅動全球綠氫產業發展，已發酵至亞太國家氫能發展擴及上游電解製氫。