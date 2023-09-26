逐漸逼近的大陸「雙11」，今年淘寶、天貓商家迎來新的流量紅利。25日阿媽媽與騰訊廣告進一步深化合作，將開放微信視頻號、朋友圈、小程序等廣告流量可通過阿媽媽UD平台效果投放，並可直跳淘寶、天貓商家的店鋪、商品詳情及淘寶直播間。對今年的天貓雙11，雙方還將共同啟動「雙11超引爆計畫」，投入億元（人民幣，下同）補貼商家。

大陸業內人士表示，此次合作，淘寶補上了重要的流量版圖，而騰訊廣告也將迎來更多重量級合作夥伴。而正在備戰天貓雙11的商家，也能從合作中，獲得巨大的生意紅利、用戶紅利。

回顧近年從2021年起，騰訊視頻、騰訊新聞等app廣告可直跳淘寶以來，阿里媽媽和騰訊廣告的合作逐步走向深入。根據觀察者網報導，，雙方後續還將在人群互補、系統共建等方面，展開深度融合，滿足商家在店鋪、直播、內容3大經營中心的不同經營目標。

此次阿里媽媽與騰訊廣告的深化合作，將進一步為商家和平台打開局面。對騰訊廣告而言，也是一次擴大收入的重要機會。騰訊上月公佈的2023年第2季財報顯示，當季視頻號廣告收入超過30億元，占騰訊廣告收入的12％。與阿里的深化合作，無疑有利於帶來更多的收入，實現雙贏。