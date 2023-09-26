台灣民意基金會董事長游盈隆今分析2024各總統參選人選情指出，「藍白合」組合，民眾黨柯文哲以小黨的候選人可以玩到這個情形，看起來有兩把刷子。至於民進黨賴清德，該有的都有、該做也做了，但是都沒有動能，雪球越滾越小。

游盈隆提到「藍白合」指出，如果國民黨真的展現大智慧，雖然機率可能只有1％，打破過去「國親合」，退居第二，讓柯文哲當頭，這有可能改變歷史。

但他也說，他不認為目前國民黨領導階層有這樣的智慧與氣度，渴望的還是「國親合」模式。至於觀察鴻海創辦人郭台銘；游盈隆說，郭台銘目前在測試柯文哲的底線，當國民黨與郭劃清界線，郭侯合作機會越來越小，郭只能期待跟柯的合作，目前看來，郭、柯雙方也沒有把話說死。

游盈隆認為，到11月24日前，郭陣營會不斷的努力的目標還是要「郭柯配」，至於「郭柯配」結合起來，對賴清德會是一個很大的威脅；但他覺得「郭柯配」困難重重。但如果在野沒有整合，賴清德就是可以很輕鬆走完選舉。