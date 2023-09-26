2018年12月中嘉交易案過後，中嘉上層股東結構出現巨大變化，將近40％股權已移轉，恐違反國家通訊傳播委員會（NCC）當初核准泓策創投併購的附款。立委陳椒華今（26）日於立法院總質詢時揭露，若將股權轉移、人頭代持的狀況加進中嘉股權結構圖，三立集團控制中嘉股權已高達27%，痛批NCC放任綠色媒體巨獸形成。

陳椒華今首先提到，NCC在2018年有條件通過中嘉股權轉讓案時，當時通過的條件就是參與投資的公司股東或是自然人股東，在未經NCC核准前，不可直接或間接經營或控制新聞頻道，也不可以人頭代持股份。陳椒華指出，泓策創投的上層股東已有變動，卻把NCC當笨蛋蒙在鼓裡，質疑NCC對此事是否知情？有調查嗎？

陳耀祥回應稱目前NCC已著手調查，按照相關法令規定上溯到中嘉上層股東，現也發函要求經濟部等單位提供相關董監事及股東名單的資料。不過，陳椒華質疑，NCC發函要求提供資料只是做做樣子，痛批NCC遇綠媒就態度軟趴趴，並認為NCC在調查支持民進黨的媒體時，永遠查不出東西、永遠在包庇。陳耀祥則強調，相關資料查到哪裡就處理到哪裡，沒有包庇問題。

陳椒華進一步提到，三立電視董座張榮華掌握的蘇麗投資私下協議委託王美文、陳彥松代持振華投資全數股權，再透過振華投資購買48%股權，等同三立集團間接持有中嘉股權，而違反附款最重可撤銷許可或撤照。陳椒華接著公布蘇麗投資委託王美文、陳彥松代持股份的協議書，清楚可見蘇麗投資透過振華投資購買泓策投資48%股份，委託王美文與陳彥松分別持有55％以及45％的振華投資股權，「這麼清楚的東西，只有NCC永遠查不到」。

陳椒華更透露，當初中嘉股權移轉時有4個股東為人頭代持股東，且已轉讓出手，NCC卻未掌握相關情事。陳椒華進一步指出，持有中嘉股份的榮盛投資在2020年初已將100%股權分別登記在3家公司，包括普立投資、蘇麗投資以及三立國際創意。陳椒華直言，榮盛投資把中嘉15％股權轉移到三立集團，且轉移並未向NCC申報，違反當初行政處分附款，「我知道陳主委你要說你並不知道這個移轉，你們NCC遇到綠色媒體就是什麼都不會調查」。

陳椒華秀出蘇麗投資、普立投資以及三立國際創意股東跟三立電視之間的關係圖，三家關係的負責人包括林崑海太太的弟弟、林崑海太太及林崑海的姪女，顯見他們與三立集團關係非常密切。陳椒華說若把榮盛投資、振華投資的股權轉移、人頭代持的狀況加進中嘉股權結構圖，透過不同公司一層層持有，三立集團控制中嘉股權已高達27%。

陳椒華痛批，NCC在民進黨執政下擺爛、無作為、放任綠色媒體巨獸形成，讓民進黨過去支持反媒體壟斷的立場，變成一場笑話。