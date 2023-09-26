亞翔股價自去年10月中落底後一路震盪向上墊高，累計今年以來已飆漲達1.96倍，三大法人22日大舉反手做多，當日買超達2760張，帶動上周合計轉為買超1723張，昨日再度擴大買超達3206張，其中外資買超2837張、自營商買超369張。

亞翔受惠在手工程專案訂單暢旺，上半年合併營收182.51億元、年增20.56％，歸屬母公司稅後淨利7.86億元、年增達86.72％，雙創同期新高，每股盈餘3.49元為近18年同期高。毛利率9.38％、營益率5.19％，分創近13年、近7年同期高。

亞翔8月自結合併營收41.39億元，較7月40億元成長3.49％、較去年同期33.5億元成長達23.54％，改寫歷史新高。累計前8月合併營收263.5億元，較去年同期215.4億元成長達22.33％，續創同期新高。

展望後市，儘管面臨短期經濟逆風，但亞翔與旗下榮工承攬高雄車站地下化及後續地上物商場及飯店統包工程、桃園機場三期航站土木工程及聯電新加坡新廠案，推升在手訂單續處高檔。據財報揭露，截至6月底已簽約尚未完工的工程合約餘額續增至2177.66億元。

亞翔預期，在智慧化發展趨勢與全球供應鏈重新布局的轉機下，隨著景氣逐步復甦，今年可繼續自客戶端取得更多建築、機電與設備的新建工程專案，且後續運轉維護保養工程的訂單亦將隨之成長，對今年營收成長仍樂觀。

亞翔旗下亞翔系統集成承接聯電新加坡新廠專案工程，預期認列高峰將落於9月至明年第二季，在進入專案工程施工高峰期，且整體在手訂單規模逾70億人民幣（約新台幣310億元），預期可望帶動亞翔下半年營運可望優於上半年。