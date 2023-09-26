國安局長邱國正。（姚志平攝）

行政院長陳建仁今前往立法院提出施政報告，立委劉世芳質詢時提及國安法判例，一審刑度偏低，就連判刑確定的刑度平均也僅有6.8個月，與國外差了將近17倍。對此，法務部長蔡清祥承認，共諜案件，法院確實是輕判，但未來將由專責檢察官負責國安事件，法院也已成立專庭。

劉世芳說，2016年至2023年8月份，違反國安法判刑確定的刑度平均是6.8個月，甚至有些案例還可以緩刑，但義大利、瑞典等國家違反國安相關法令平均刑期19年，為何刑度會差那麼多，質疑未來如何遏阻。

對此，國防部長邱國正說，法的依據，國防部不予置喙，國軍強化方式就是不斷宣教，要求政戰、保防人員，通常查獲違法的1／3現役、2／3退役，但只要涉法，尤其共諜方面，絕對不會放過。

蔡清祥說，法院確實輕判共諜案件，但這是法官職權，檢察官會本於職權，若認為輕判會依法上訴。

劉世芳追問，院檢是否有協調機制，因為引用法條不同，刑期也不一，甚至一般人也認為積極證據不易取得，為何台灣無法像國外，將刑期、刑度提高。蔡清祥回應，在通案性上，將加強檢方對國安的認識，已與國防部辦了很多講習，未來將由專責檢察官負責國安事件，法院也成立專庭。