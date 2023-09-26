風靡全球的聊天機器人ChatGPT再度進化，官方已經預告，未來不只能跟 ChatGPT用文字問問題傳訊息，使用者還可以口頭提出疑問，ChatGPT再以口語方式回覆，宛若聊天，成功提高AI與人類的互動程度。

ChatGPT除了學會「講話」之外，未來也能夠進一步解析圖片內容，當使用者上傳圖片，ChatGPT會分析裡面的內容，並搭配使用者提出的問題，最後給出適當的回覆。

ChatGPT背後公司OPEN AI也以「如何降低腳踏車坐墊」舉例，只見用戶先拍一張照求助，ChatGPT便能夠條列出步驟，如果不確定操作的零件或工具是否正確，也可以拍照詢問ChatGPT，最後照著步驟操作就能成功，ChatGPT化身日常生活中的重要小幫手。

不僅如此，只要拍攝冰箱內的食材照片，ChatGPT就能解讀圖片內容，並提供食譜建議，提供文字訊息以外的全新互動模式，更將現在已相當普遍的問答智慧機器人功能提升至另一個層次。

此外，ChatGPT也與專業的配音員合作，提供5種真人配音，當使用者以口頭方式詢問時，ChatGPT也能以口頭方式回答問題，一來一往就像是在聊天一樣。全新功能預計在兩周內開放更新，目前僅開放給商業與付費用戶。