歐盟貿易執行委員杜姆布羅夫斯基斯今天警告，中國頒布「數據出境安全評估辦法」，包括修訂後的反間諜法，恐會產生「意想不到的後果」。

法新社報導，杜姆布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）結束為期4天的中國行後在記者會中表示，他與當地官員有了「正面」接觸。

記者詢問，雙方是否特別針對中國近日修訂擴大間諜行為定義的法律進行討論，杜姆布羅夫斯基斯說，他們在談及「更廣泛的數據傳輸和數據相關言論」時，提出了相關問題。

他說：「這可能是一個系統性問題，恐為所有活躍於國際市場的公司帶來影響，不僅是歐洲企業，還有中國公司。」

「可能產生意想不到的後果。」

他還說：「我們現在與中國當局進行接觸，有了正面結果。」

中國最近以加強國安需求為由，實施涵蓋網路安全、反間諜活動和資料管理的廣泛新法規。

然而，這些新規令一些外國企業感到擔憂，不確定這些規定將如何影響他們在中國的業務運作。

杜姆布羅夫斯基斯本週重申，中國頒布新的對外關係法和最近修訂的反間諜法，「引起我們商界的高度關切」。

他警告說：「新法規的模糊性，留下了太多的解釋空間。」（譯者：劉文瑜/核稿：徐睿承）1120926