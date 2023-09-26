近日有民眾在超市買到的蛋，其中一顆打開後黃色蛋液中還混著綠色，並發出臭味，很像巴西國旗的配色，質疑進口逾期蛋混入市面，結果今天爆出有人也有相同經驗，一名男子在臉書社團表示，把在超市買的蛋打入不沾鍋，當中有一顆蛋清呈現灰綠色、液體狀，還發出臭味，貼文吸引網友關注，不少人說近期最好少吃水煮蛋和茶葉蛋，煮之前最好打在碗裡查看蛋的新鮮度。

原PO於18日發文指出，9月8日在連鎖超市買蛋，返家後取出3顆打進不沾鍋，第3顆竟呈現灰綠色還臭掉，他趕緊趁3顆蛋還未連在一起、凝固，用鍋鏟把問題蛋鏟到洗碗槽裡，並立刻回賣場把問題蛋退貨。

原PO提醒，雞蛋打進鍋裡要看蛋是否呈現液體狀，若是液體狀就是蛋壞掉了。貼文被轉發到PTT，轉發的網友說，「蛋最好是一顆一顆煮，不要一次都打下去，買到臭蛋會想哭。」

其他人說，「現在打蛋都一定要先打在碗裡，再倒進鍋裡」、「我吃火鍋也碰到壞蛋，後來店家很好，堅持幫我換一鍋新的，所以最安全的方法就是先打在碗裡」、「最近不能吃水煮蛋和茶葉蛋了」、「先打碗裡聞一下，可避免整鍋倒掉」、「現在蛋真的要先打在小碗裡再倒進鍋」。