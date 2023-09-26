苗栗市民代表選舉官司的選票被縣選委會銷毀，縣長鍾東錦26日在縣務會議中，要求政風處徹查原因，以正視聽，並向訴訟當事人交代；另借鏡屏東大火慘劇，要求消防局落實消防安全管理，提升救災救護戰力；由於人中秋節及雙十節連假將至，他也指示相關局處加強公厠等公共設施清潔管理維護，保持順暢交通，讓鄉親及遊客歡度佳節。

去年苗栗市民代表第4選區選舉，梅雯霞以1票之差輸給市代會主席陳仁杰，她質疑計票有暇疵，提起陳仁杰當選無效之訴，目前二審上訴中，未料在台中高分院驗票前，縣選委會發現應保全存證的第63號投開票所選票已遭銷毀。

縣選委會提出的檢討報告指出，依規定一般選票保存6個月即可銷毀，其中，有選舉訴訟爭議的20袋選票應保全存證，却因票袋包裝瑕疵脫落，誤將應保全的第63號票袋混入銷毀，使苗市代第4選區的20個票匭選票僅留存19個。

縣府民政處將這份檢討報告提送中選會後，中選會要求進一步釐清部分疑點，而縣長鍾東錦存疑，在今天的縣務會議中指示政風處徹查原因，他指出，此是台灣自治史首次發生的事件，難免會讓人茲生疑竇，為公平起見，一定要查明原因，以正視聽，向訟訴當事人交代。

另外，鍾東錦說，竹北市、台北市大直等地區接連發生地層下陷，台南、新竹市近期也陸續發生坑洞事件，縣府基於前車之鑑，已在9月22日邀集苗縣建築師公會舉辦連繫會報，希望工商發展處落實巡檢機制，對鄰近道路詳細檢查，並建立施工計畫書預審制度，確保地下深開挖基礎施工計畫符合安全規範與品質要求，以管控預防類似事件發生。

針對屏東陽明國際科技公司因廠內存放大量烷、天然氣等化學物品，釀成10死、百餘人輕重傷慘劇，鍾東錦希望消防局落實火災預防與消防安全管理，並提升救災救護戰力，強化災害管理效能。

中秋節及雙十節連假將至，鍾東錦會議中也請環保、民政、農業、工務、工商、水利、文觀、原民等單位加強公廁、路容及各項公共設施清潔管理維護工作，並請警局加強交通疏導措施，讓遊客及返鄉遊子留下美好印象。

消防局則借鏡屏東大火慘劇，提出作為資訊運用簡報資料，說明工廠列管概况、救災資訊系統概况、公共危險物品管理、災害搶救整備等，並提出策進作為：落實工廠消防安全檢查，持續要求各單位落實勤前教育，救災救護務必裝備齊全，到場應先進行「辨識、評估、確保」，會同工商發展處、環保局、勞青處、勞檢等單位加強查察，持續要求業者正視勞安、公安等安全防護，善盡自主管理責任。

今天同時舉行第292次治安會報，苗縣警局長莊勝雄指出，縣府為打擊詐騙犯罪，成立打詐苗栗隊，由該局全力宣導反詐騙及識詐等知識，期降低詐騙案件發生，尤其校園學生更是宣導反詐騙的重點，希望透過學生將反詐騙知識帶回每個家庭中，發揮更大的反作效力，同時亦希望各單位協助共同推動「識詐」，利用民眾洽公時機，提醒民眾注意許多出現在社群軟體上的詐騙訊息，幫助親友防範被詐