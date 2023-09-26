新演員胡語恆透過海選成為男主角「少男」。（華納兄弟提供）

扮演「少女」的尹茜蕾本人個性相當活潑。（華納兄弟提供）

導演許立達聯手金獎幕後製作團隊打造的電影《少男少女》，甫入圍南韓釜山影展亞洲電影之窗，將於10月7日在釜山舉行全球首映。26日發布預告及海報，片中以14歲的少男與少女為主角，描述一個在情感上很「原始」及「簡單」的故事，為了離開，正值青春期的他們，以最原始的本能協議一項秘密計畫，踏上一場無法回頭的旅途。

在預告中，故事發生在曾經繁榮過一時、現今垂死的濱海小鎮中，女人（管罄飾）帶著少男（胡語恆飾）與男人（李銘忠飾）在這裡生活，雖然少男很不喜歡無所事事的男人佔有著女人，但為了生活也只能順應服從。

百般無聊的少男遇見了失戀的少女（尹茜蕾飾），也知道她的過往，以及與教練（張懷秋飾）的戀愛秘密，想要靠著照片勒索教練卻失敗；少男於是向少女提議離開，僅有14歲的兩人達成協議，開始以最原始的本能賺錢。然而隨著時間的過去，有錢的生活也讓他們原來的目標逐漸變得模糊，兩人也被警察（姚淳耀飾）盯上、反被控制，絕望的少男決定鋌而走險。

片中飾演少男的胡語恆，以及飾演少女的尹茜蕾，是透過全台海選脫穎而出的新人，也都是在14歲時接演電影主演，年紀雖與少男少女相同，但其真實生活與個性卻與角色差異極大。像胡語恆家住台中，私下很宅，竟不知道星巴克為何物，也不會騎單車。

而尹茜蕾個性活潑外向、古靈精怪，曾在美國滑雪學校念書，她也表示：「導演說我的性格跟少女很像，但只是跟我比的話，她比較內向、內心封閉、更怪，比我還要怪！」兩位年輕演員一個呆、一個外向，但拍扭打戲時男生又會保護女生，是非常有化學效應的一對。