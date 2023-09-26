國民黨新竹縣立委林思銘指出，中央最新公布資料，新竹縣稅收總計超過1077億元，是宜蘭縣6.5倍，苗栗縣2.75倍，上繳稅款名列前矛，但統籌分配款與宜蘭縣相仿，人均分配款不到1萬元，甚至只有苗栗縣的79％，是全台倒數第一，民進黨政府對新竹縣羞辱式的中央統籌分配款，將新竹縣民視為二等公民，對此他強力表達抗議不公！

林思銘表示，新竹縣隨著科技產業等高附加價值產業在新竹縣發展，創造高額的稅收與發展需求，但在人均統籌分配稅款卻只有台北市的一半不到，可以看出統籌分配稅款的分配明顯不公，應該修法檢討達到公平分配。

林思銘指核心的問題在於《財劃法》自民國88年修正後，就未曾修正過，迄今已超過24年，當時行政區域是2都23縣市，現已變成6都16縣市，但《財劃法》遲遲未跟上腳步，也忽略各區域在這些年的經濟發展與人口變化，造成分配不均，「新竹縣民正是此一制度的最大受害者！」

林思銘指新竹縣2024年中央統籌分配款人均分配金額，竟然是全國最低，是唯一不到1萬的縣市，這種分配的邏輯實在讓人無法接受，論人口、論稅收、論科技產業發展的重要性，新竹縣就算不如新竹市，難道還比不上苗栗等其他縣市？受到這種待遇，新竹縣民絕對無法接受！

林思銘表示，他常常接獲民眾抱怨許多重大建設，中央經費明顯不足問題，像是竹科學園區發展，吸引大量人口移入，但中央在協助學校的設置上明顯落後，造成很多家長只能將小孩送至離家遙遠的學區就讀，雖然他爭取許多預算支持地方發展，但治本的方式還是要讓財劃法更公平，區域發展才會更穩定。

林思銘強調，絕對會聯合新竹縣政府透過各種管道，爭取更多的統籌分配款及補助款，不讓建設經費的分配不公影響縣政建設的推動。