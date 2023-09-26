曾經與藝人KID合作拍攝《野人七號部落》YouTube節目，綽號「科七」的張姓攝影師，涉嫌在網路以泰達幣購買第二級毒品大麻。北市警方掌握情資循線追查，月前至他位於新北市的住處搜索，查獲1.5公克的大麻、大麻煙油等毒品，依毒品罪嫌送辦，並溯源追查他的網路虛擬貨幣購毒管道。

30歲科七在IG有6.5萬粉絲追蹤，算是網紅攝影師，與不少網紅、藝人是好友，熱愛潛水、露營，常在IG發布攝影作品。KID的野人七號YT節目，最早就是與他搭檔，但2年前2人因故拆夥，科七退出野人七號，不料卻被警方掌握他涉嫌網購、吸食大麻。

由於大麻在國內毒害日益嚴重，查獲數量屢創新高，檢警認為吸食的黑數不少，因此在安居緝毒專案加強查緝。警方掌握線報，月前至新北市科七的住處逮人、搜索，查獲1.5公克大麻、2張毒郵票與部分大麻研磨器、大麻電子煙油、水煙斗及大麻煙油，警詢後依毒品罪嫌移送新北地檢署偵辦。

有趣的是，新北檢法警似乎也看過科七相關的YT節目，當警方移送科七時，法警一眼就認出：「你是科七！」

據了解，科七告訴警方，透過友人在網路購毒，印象中今年6月至荷蘭旅遊，在當地有吸食大麻，之後就沒再吸食。過去1年間，他至少8次使用泰達幣與毒販交易，轉帳約4000枚泰達幣，合約新台幣12萬元，警方將針對他提出的購毒來源，持續追查。

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