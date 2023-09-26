許姓女子花8萬元請高雄專治手汗的莊姓名醫治療手汗症，治癒後卻換來胸背、大腿狂冒汗還出現痛麻感，事後得另花80萬元手術治療，為此怒告莊男求償236萬元。一審法官認定莊男動刀前已詳細說明併發症無責，判許女敗訴。上訴至高雄高分院，法官認定許女有簽下手術前說明書，術後診所也盡到照護說明義務，判許女敗訴定讞。

2019年10月4日，許女經母親陪同南下高雄找莊男求診，當天便花８萬元動手術，術後許女隨即回家休養。術後不久許女發現前胸、後背、大腿和臀部等位置狂出汗，還有持續性上背部、雙上肢神經痛症狀。

為此許女南下回診2次仍無法解決困擾，到大醫院求診還得另花費80萬元做重建手術，近2年無法工作。許女質疑莊男未盡術前告知義務，害她誤信手術安全無虞，怒告求償236萬餘元。

莊男提出醫審會報告，強調許女的狀況已被認定為併發症而非疏失，符合醫療常規，檢方對此已處分不起訴。

一審法官調查發現，莊男術前花了1個小時向許女講解手掌或頭臉多汗症手術施術方式、成功率、可能副作用、改善情形及比例，風險已告知許女。醫審會報告也指許女雙上肢神經疼痛症狀並非手術造成，莊男手術前也讓許女簽下說明書，判莊男無責免賠。

許女不服上訴，認為莊男事前未善盡告知義務，開刀後的症狀絕對是莊男的疏失造成。

高雄高分院法官認為，醫審會報告已明確指出，該手術不可能造成許女雙上肢麻感及神經疼痛。許女本人確實在術前說明書上簽名，手術後診所人員也有告知疼痛照護方式，判定莊男無責。此外，許女術後4個月起也未針對上背疼痛問題看診，無法認定該疼痛長期存在，法官審酌許女提不出更有利的證據，判許女敗訴定讞。