林玟誼在《阿叔》被張再興、黃新皓追求。（華視提供）

林玟誼在《阿叔》被張再興、黃新皓追求。（華視提供）

林玟誼在《阿叔》是木工師傅。（華視提供）

華視、東森超視合作的8點檔《阿叔》將於10月11日首播，主演之一的林玟誼此次擺脫苦情角色，嗨喊：「終於不用哭哭啼啼了！」開心表示在《阿叔》中飾演的王怡雯，是最貼近自身個性的一次。她在開拍前與導演討論很久如何設定角色個性，就是希望可以有別於她以往的角色，「大家這次會看到一個很不一樣的林玟誼」。

劇中的林玟誼不只個性與自己相似，連穿著都接近一模一樣，角色平常都在做木工，所以穿著較輕便大多是T恤和牛仔褲，在定裝時服裝師都忍不住笑說「這些根本就是妳平常的衣服啊！」林玟誼在開拍前對於木工這部分相當緊張，因為很怕無法表現出木工的專業度，「幸好拍攝的時候有老師從旁協助，而且我驚喜發現，好多工具都在大學時有用過。」回家後還把以前舞台的工具書找出來再複習一次。

林玟誼飾演的王怡雯劇中雖然Man力爆棚，但桃花運極旺，同時有兩位個性截然不同的男生追求，一位是張再興飾演金盆洗手的浪子，另一位是黃新皓飾演貼心小棉襖的青梅竹馬，被問及哪一位較有機會追求成功時，林玟誼思考片刻答「金盆洗手的浪子比較有可能」，她認為自己是一個很難日久生情的人，一開始被定位在朋友的位置，就很難改變。她因為自身個性比較喜歡有趣多變的生活，所以知根知底的青梅竹馬很難吸引她，她說如果是要結婚會選青梅竹馬，如果是談戀愛，「金盆洗手的浪子應該會很有趣很開心」。

不過林玟誼覺得張再興和黃新皓兩人之間的相處，比跟自己還要有火花，姨母笑說：「每次看他們兩個在對台詞，我都會忍不住大笑，覺得他們其實是滿適合的一對。」拍攝期間劇組人員也會開玩笑說「張再興和黃新皓才是真愛，林玟誼只是煙霧彈」。林玟誼也大讚張再興與黃新皓私下非常紳士，不敢像戲裡一樣跟她鬥嘴，「可能怕玩笑開太過頭我會哭」。

《阿叔》由王識賢、韓瑜、張睿家、林玟誼、柏妍樺、伊正、王彩樺、黃⻄田、⺠雄、謝其文、巴鈺、黃新皓、張再興、安乙蕎、廖錦德、許瓊月、李之勤等人主演，體現台灣小鎮的濃厚人情味，平凡寫實的小人物故事。