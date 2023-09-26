低軌道衛星藉著時延低、傳送訊息量大、低度依賴地面網路等優點，長期而言，低軌道更適用於衛星互聯網建置，目前全球各國加速建置低軌道衛星，預計2029年地球近地軌道將部屬約57,000顆低軌衛星，空間軌道、頻段已成為各國衛星企業搶佔的資源，而其實早在烏俄戰爭爆發初期，低軌衛星的戰略價值就已經浮現。

以低軌衛星來說，地面接收設備需求大，台廠也早多積極布局。地面設備向衛星發射訊號、也接收衛星轉發的訊號，台廠過往於網通設備、半導體等關鍵零組件擁有完整產業鏈，能搶下營運商低軌衛星的地面接收設備OEM訂單，不僅可彈性製造、生產成本具競爭力。2022年通訊衛星產業鏈成本以由中下游的地面設備(51.6%)、衛星運營及服務(40.3%)為主。

目前各國高速寬頻基建工程仍持續進行，歐美低軌營運商衛星發射與設備系統商網路鋪建應用持續進行，低軌道衛星營運將具突破性成長。台系低軌衛星業者包括昇達科(3491)、啟碁(6285)、台揚(2314)、耀登(3138)、仲琦(2419)、明泰(3380)等。以昇達科來說，其低軌衛星是最早貢獻營收的業者，目前已經成為4大低軌衛星營運商及5大衛星通訊系統製造商之直接合格供應商。隨著Starlink衛星發射量增長，昇達科低軌道衛星酬載元件出貨可望增加；另外OneWeb也規劃切入北美市場，隨著未來低軌道衛星的通訊服務普及，昇達科2023年衛星營收占比可望攀升至20%。