2024總統大選將至，根據多份民調顯示，民進黨總統參選人賴清德的支持度出現了下跌的狀況。對此，民眾黨參選人柯文哲LINE官方帳號前管理員吳靜怡指出，賴清德的支持度很明顯因進口蛋風波而下跌，但她也直言，藍加白確實大於綠，而柯則成為最大關鍵。

《美麗島電子報》、《台灣民意基金會》與《ETtoday新聞雲》近日先後公布了2024民調，若戰局是三腳督，賴清德在這3份民調的支持度為：40.0%、33.4%、34.2%。其中在《台灣民意基金會》民調，賴清德的支持度相較前次結果下降了10個百分點。

吳靜怡今（26）日在臉書發文表示，「國泰民安」對執政黨而言很重要，現在，賴清德的支持度很明顯因進口蛋風波跌了，他「不是神」，執政黨的錯誤都會算在他的頭上。

吳靜怡認為，一直狂打新竹市長高虹安的後座力，就是把她變成「第5組獨立總統參選人」，網路數據顯示，高與柯文哲的重疊度已不高，甚至還成為政論節目時事分析的流量密碼。她研判，除非高虹安的司法判決出爐，才會真正引發民眾黨支持度崩盤的政局改變。

吳靜怡指出，現在藍加白確實大於綠，現在賴清德穩贏的籌碼、侯友宜穩輸的拉力都是柯文哲，「中秋後的關鍵10月，我們繼續看下去」。