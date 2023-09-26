蔡英文總統26日上午接見「澳洲國會跨黨派參眾議員訪問團」時表示，目前台灣是澳洲第5大貿易夥伴、第4大出口市場；澳洲則是台灣最大的能源供應國與主要的農產品來源國。她感謝澳洲在國際各大場合強調台海和平穩定的重要性，並支持台灣的國際參與；澳洲國會此次來訪展現跨黨派對台灣的支持，也持續深化台澳關係。期盼雙方持續強化經貿合作，共同促進印太地區的經濟成長和永續發展。

蔡英文說，長期以來，澳洲國會是推動台澳關係的重要力量，這次威爾森（Josh Wilson）眾議員和弗萊契（Paul Fletcher）眾議員共同率團來訪，不僅展現澳洲跨黨派對台灣的支持，也持續深化台澳關係，她要向訪賓表達誠摯的歡迎和感謝。

蔡英文指出，在場有幾位議員曾經訪問台灣，非常歡迎再次來訪，尤其派瑞（Graham Perrett）眾議員是台灣的老朋友，除多次來訪，他從2013年擔任「國會友台小組」副主席，到2020年接任共同主席，都積極發揮影響力，鼓勵國會同僚支持台灣，也與我們的外交同仁保持良好互動，促進雙方的合作交流。

蔡英文表示，在台澳雙方的努力之下，目前台灣是澳洲第5大貿易夥伴、第4大出口市場；澳洲則是台灣最大的能源供應國，也是主要的農產品來源國。我們期盼，台灣和澳洲持續強化經貿合作，也希望澳洲政府及國會支持台灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），共同促進印太地區的經濟成長和永續發展。

蔡英文指出，近年來，澳洲在維護印太區域和平穩定上，持續扮演重要角色，不但積極參與「澳英美三方安全夥伴」（AUKUS）以及「四方安全對話」（QUAD），也在國際各大場合強調台海和平穩定的重要性，並支持台灣的國際參與。對此，她要表達誠摯的感謝。

蔡英文認為，守護自由、開放的印太地區是台灣和澳洲共同的目標。她相信，在訪賓的支持下，雙方將開創更豐碩的合作成果；她提到，這幾年來，極端氣候是全球重大的挑戰，最近澳洲有熱浪及野火事件的發生，她要向澳洲人民表達關心，希望一切平安。最後，總統再次歡迎貴賓來訪，也祝福訪問圓滿順利。

威爾森說，訪團此次停留時間雖然不長，但行程相當豐富，且台灣人民的熱情款待以及開闊心胸讓他們感到備受歡迎，之前的訪團也有相同的經驗。

威爾森提到，正如蔡總統所言，台灣與澳洲之間共同受益於緊密的貿易關係，未來更應持續深化，尤其在淨潔能源轉型、教育、關鍵礦物以及觀光業等領域。

威爾森指出，無庸置疑的，一個和平、穩定、環境永續和繁榮的印太地區，符合澳洲和台灣人民的共同利益。我們共同支持透過尊重與合作，及以規則為基礎的國際秩序，來建立開放和包容的印太地區。澳洲致力於在此基礎上與包括台灣在內的所有印太夥伴合作，他認為這是明智且正確的，並且是成功面對氣候變遷等共同挑戰唯一的方法。

威爾森表示，作為民選代表，對於競選及追求政策成果，同時要提供公共服務和負責任的領導，有一定的了解。他要感謝蔡總統持續且進步的領導，為台灣的民主和良好治理以及在此區域做出非凡貢獻。

共同團長弗萊契致詞時表示，他很高興能作為跨黨派代表團的一員，此次訪團成員中，有3位包括他在內的自由黨成員，目前是在野黨。然而，這個訪團最重要之處，在於是由跨黨派成員所組成，且澳洲的兩大主要政黨都有代表，此行都是為了進一步促進台灣與澳洲間的友好關係。

弗萊契指出，台灣是澳洲非常重要的經濟夥伴，也是印太地區重要的民主國家，澳洲非常希望能持續發展與台灣的雙邊關係。台灣與澳洲之間人員往來非常密切，在他自己及派瑞眾議員的選區中，都有非常重要的台僑社區。在最近一次為慶祝台灣鳳梨進口的活動中，他也嚐試到美味的台灣鳳梨。

弗萊契也提到，身為澳洲前通訊部長，他非常珍惜與台灣高科技公司先進進行交流的機會，他很高興此次到訪，並期待此行能夠進一步了解台灣。