經濟部組改於今(26)日正式生效，也是轄下三級機關組改掛牌日，地球公民基金會表示，許多環境議題中的題目都是經濟部主管的，例如《礦業法》、管理輔導未登記工廠和工業區、台灣能源轉型進程的規劃與執行等，其中也呼籲應妥善評估2050年前台灣逐年的用電及能源需求，為台灣能源轉型打造一條可行且最小衝擊的路徑。

地球公民基金會表示，規劃能源轉型進程與執行業務過去是由能源局主責，組改後升格為「能源署」，肩負更多政策規劃的業務，加上能源轉型是攸關2050淨零目標是否能達成的關鍵，期待能源署能妥善評估2050年前台灣逐年的用電及能源需求，以此盤點再生能源設施所需的土地面積和資源。

此外，同時須考量台灣自然環境的容受力和對農漁產業的衝擊，研擬部門空間發展策略，並善用國土計畫作為部門間的政策協調整合工具，為台灣能源轉型打造一條可行且最小衝擊的路徑。

地球公民基金會指出，負責產業政策、工廠及工業區管理的工業局，組改後成為「產業發展署」及「產業園區管理局」，管理輔導未登記工廠的業務過去是由經濟部中部辦公室主責，組改後則將隸屬產業發展署中，繼續既有的管理輔導未登記工廠工作。

再者，產業發展署未來應提出具整合性的工業淨零戰略、在節能上也應祭出更具體、高強度的政策工具，才能加速中高污染、高碳排產業的轉型。

地球公民基金會說，執行礦政管理和「礦業法」等業務的礦務局，組改後與中央地質調查所合併，成為「地質調查及礦業管理中心」。《礦業法》母法今年5月26日在立法院三讀通過後，各項子法也在陸續修訂中，特別需要注意的是接下來會有6個年產量超過5萬公噸的礦場，將進入環境部由第1屆環評委員進行補辦環評的審議。

地球公民基金會表示，在原住民族傳統領域上的礦場，過去沒有諮商取得當地關係部落的同意，也都需要在期限內進行諮商同意，地球公民基金會接下來也會因應這些修法後的執行面，持續監督地礦中心，並透過講座或論壇的舉辦，讓社會有機會理解實務面的運作情形。