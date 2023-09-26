基隆市政府於26日公告基隆市第113年度總預算歲入及歲出編列概況，基市府發言人余治明表示，本市明年度總預算，除因應基隆捷運編列1億等建設支出外，仍會償還債務，預估113年底債務餘額可降為66.04億，較市長謝國樑剛上任時的67.04債務減少1億元。至於電動機車未編列預算，市府回應因先前追加預算有橫跨到明年，會將後續經費放在追加預算，以免影響預算執行度。

余治明表示，第113年度歲入預算為238億4273萬4千元，較112年度的196億3520萬元，增加42億753萬4千元，約增加21.43％，主要為中央計畫型補助收入，增加19億4028萬元；一般性補助收入增加9億6954萬9千元、統籌分配稅款增加8億6670萬元及軍公教調整待遇補助經費2億8222萬6千元。

而在歲出預算部分，113年度歲出為240億9973萬4千元，較112年度196億3000萬元，共增加44億6973萬4千元，約增加22.77％，主要係因應中央補助計畫、墊付款轉正案件、軍公教調整待遇及各項市政推動經費等編列。

余治明說明，在第113年度歲出預算，如按政事別結構分析，係以教育科學文化支出編列78億餘元為最高，占32.47％；另社會福利支出編列44億餘元，占18.55％，經濟發展支出編列31億餘元，占13.26％。

在歲出預算較高的項目包括，基隆市軌道建設發展基金1億元、污水下水道系統建設計畫工程3億多元、全市道路養護工程1億多元、育兒津貼2億多元、長照十年2.0相關計畫8億多元等共19主要歲出項目。而估計在113年度的債務餘額目前估計為66.04億，相較於謝國樑上任時的債務67.04億元，約減少1億元。

至於青年電動機車專案並未列入113年度預算，余志明則回應，該計畫於今年9月底開放申請，因接近年底，該計畫經費橫跨至113年持續執行，考量電動機車交車的進度與時程，未來將後續經費放在追加預算，以免影響到預算的執行進度。