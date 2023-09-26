聯合國支援的獨立人權專家團說，他們持續找到更多俄羅斯部隊在烏克蘭戰爭中犯下的戰爭罪行，其中不乏手段殘酷到致人於死的酷刑，甚至連83歲老婦也不放過的強暴罪。

調查相關侵犯事件的聯合國人員今天同時警告，俄媒傳播的部分言論恐構成種族滅絕罪。

綜合法新社和美聯社報導，調查團隊負責人摩斯（Erik Mose）現身聯合國人權理事會（UNHRC）時，對「有關烏克蘭境內的種族滅絕指控」表達關切，「比如說，俄羅斯官方和其他媒體傳播的部分言論，可能構成煽動種族滅絕罪」。他補充表示，調查團隊正「持續針對這類問題進行調查」。

挪威法官摩斯率領一支由聯合國人權理事會設立的3人調查委員會（Commission of Inquiry, COI），負責調查俄國去年2月全面入侵鄰國烏克蘭以來所犯下的各項侵犯事件。

在3月的第一份完整報告中，這支團隊認定俄羅斯有關當局犯下「範圍廣泛的戰爭罪行」。

●攻擊烏能源基礎建設 恐涉違反人道罪

摩斯今天赴聯合國人權理事會更新調查報告，他表示，調查團隊親赴烏克蘭超過10次，現正「著手進行更深入的調查」，「也許可以釐清酷刑和針對能源基礎建設的攻擊事件是否構成違反人道罪」。

他表示，最重要的是，團隊將調查位在俄國占領區的新卡科夫卡（Nova Kakhovka）水壩1月6日災難性毀壞的成因。

團隊成員迪葛瑞夫（Pablo de Greiff）告訴媒體說，他們也蒐集到更多證據顯示俄羅斯武裝部隊「大範圍且系統性的」動用酷刑。

●俄軍涉嫌動用酷刑 性暴力屢見不鮮

他表示，酷刑主要發生在俄國有關單位控制的各大拘留中心，部分案例手段殘酷到受害人身亡的地步。

他表示，「在沒有管道出入俄羅斯聯邦控制的拘留場所下，不可能量化這類行為造成的確切死亡人數」，但補充說這似乎是「相當大的數字」。

強暴和其他性暴力同樣屢見不鮮。

摩斯表示，在赫松（Kherson）地區，調查團隊發現「俄國軍人對年紀19到83歲的女性犯下強暴、性暴力等罪行」。

在點出「俄羅斯武裝部隊於烏克蘭犯下的侵犯行為及對應罪行的規模和嚴重性」之下，他強調「有必要追究責任」。

他表示，調查團隊正準備起草涉嫌肇事的人員名單，並會在「適當時機提交給人權事務高級專員公署（High Commissioner for Human Rights）」。

他表示，調查團隊同樣呼籲烏克蘭當局「迅速且徹底的調查自己軍隊少數幾起侵犯案例」。

調查團隊表示，烏方的幾起案件大多涉及使用影響平民的爆炸性武器，以及不當對待被拘留的俄軍。

然而，摩斯強調，這無法跟俄方侵犯行為的種類和數量相提並論。（譯者：蔡佳敏/核稿：劉文瑜）1120926

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