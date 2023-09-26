狂犬病是一種由狂犬病病毒引起的人畜共患病，可於恆溫動物身上造成嚴重腦炎，感染者若未接受疫苗免疫，當神經症狀出現後死亡率近乎100％。農業部於本周四9月28日為「世界狂犬病日」前再次呼籲，預防狂犬病要遵守「二不一要」原則，即不接觸野生動物、不棄養家中寵物、每年要帶家中犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗。

農業部表示，我國狂犬病疫情目前仍侷限於野生動物，然而狂犬病可藉由罹病動物抓咬傷後感染所有哺乳類動物，且發病後之致死率幾近100％；依據世界衛生組織(WHO)及世界動物衛生組織(WOAH)統計，平均每9分鐘就有1人因感染狂犬病而死亡，在人類感染狂犬病的案例中將近99％是被罹患狂犬病的犬貓咬傷所致。

農業部呼籲飼主，預防狂犬病要遵守「二不一要」原則，即不接觸野生動物、不棄養家中寵物、並且每年要帶家中犬貓及人工飼養之食肉目動物施打狂犬病疫苗，以確保民眾及動物免受狂犬病威脅。