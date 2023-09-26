維生素C、E是知名的抗氧化劑，不少研究認為可預防癌症，但胸腔暨重症醫學科醫師黃軒表示，最近一項新研究發現，維他命C、E會刺激肺癌腫瘤中新血管的形成，而加速腫瘤生長和轉移。對於癌症患者與癌症風險升高的人，亂補充過量的抗氧化劑反而是有害的。

黃軒在其臉書粉專表示，研究人員發現，維生素C、E等抗氧化劑，通過一種名為BACH1的蛋白質，加速肺癌的生長和擴散。此外，抗氧化劑也會刺激腫瘤血管形成，背後機制包括3點。1. 抗氧化劑有助促進腫瘤中新血管的生長。2. 抗氧化劑可能激活促進新生血管生長的訊息通路。3. 抗氧化劑可能與腫瘤微環境中的免疫細胞相互作用，促進新血管的生長。

黃軒表示，過去有多種抗氧化劑的研究，包括β-胡蘿蔔素可能會增加吸菸者罹患肺癌的風險。維生素A、C、E可能有助於預防癌症。礦物質元素「硒」被認為是一種膳食抗氧化劑，可預防癌症。而這次的最新研究則是發現維生素C和E，可能會增加肺癌轉移的風險。

研究人員表示，民眾不必害怕食物中的抗氧化劑，但大多數人不需要額外補充更多的維生素C等抗氧化劑。黃軒認為，亂補充高量的抗氧化劑，對癌症患者和癌症風險升高的人，反而可能是有害的。因為研究人員之前已經證明，維生素C和E等抗氧化劑，會通過BACH1加速肺癌的生長和擴散。值得注意的是，雖然這項研究的重點是肺癌腫瘤，但研究結果，仍有可能適用於其他癌症。