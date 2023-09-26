1993年兩岸交流開放後，中國國家京劇院來台演出，是當時最盛大的兩岸文化交流盛事，當年由京劇大師袁世海率領百人團對來台，連演16場，就連少帥張學良也是坐在台下看戲的粉絲，一眨眼30年過去，期間僅有遇上SARS、新冠肺炎而暫停來台，否則中京院是每年都來台演出。

巧合的是，現在中京院的靈魂人物于魁智，和張學良兩人年紀相差一甲子，同時還是東北遼寧同鄉。1993年中京院來台，張學良連看了6場，那次是于魁智首次在台灣亮相，因此和其他名角一起受邀到張學良家中作客，張學良當天也特別誇獎于魁智「真是唱得好」，兩人因同鄉而結下緣分。

1996年到夏威夷定居的張學良，在過95歲生日時，于魁智夫婦也代表中京院為張學良祝壽，于魁智唱了《上天台》，張學良也即興唱了幾個京劇唱段，賓主盡歡，壽宴超過5小時才結束。一場兩岸文化交流，也促成了一段民國的史話傳奇。