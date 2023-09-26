南韓今天將舉行10年來首場閱兵式，在與北韓關係惡化之際展現先進軍武。南韓總統尹錫悅在首爾空軍基地演說時警告北韓不要動用核武。

綜合法新社和路透社報導，相較北韓經常舉行大型閱兵，南韓傳統上每5年才舉辦這類活動，以紀念南韓的「國軍日」。南韓上次閱兵是在2013年，但2018年時任總統文在寅選擇舉行其他慶祝儀式而非閱兵，符合他尋求緩和兩韓緊張的方針。

南韓國防部表示，今天在首爾舉行的閱兵式將於下午4時（台灣時間下午3時）左右展開，參演官兵約6700人、裝備340件，包括F-35匿蹤戰機；南韓第一款國產匿蹤戰機KF-21及新一代直升機和無人機也將展出。

南韓國防部還說，約200名南韓和美國人員將比照實戰表演戰術空降。駐韓美軍2萬8500人裡也將有300名官兵參與今天閱兵活動。

全長2公里的閱兵將經過首爾的主要商業區到熱鬧的光化門（Gwanghwamun）一帶，光化門是朝鮮王朝正宮景福宮的南門。

南韓總統尹錫悅今天在首爾南方一處空軍基地的另一場儀式中讚揚美韓軍事關係進一步擴展。

尹錫悅在演說中警告北韓不要動用核武，並承諾加強對軍隊和國防工業的支持。

尹錫悅在雨中對部隊發表談話時說：「如果北韓動用核武，北韓的政權將會被韓美同盟的壓倒性反制行動終結。」（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1120926