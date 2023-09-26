不是颱風也不是什麼熱帶擾動，一個「小低壓渦旋」正往台灣東北部接近，大台北地區、宜蘭一帶天氣轉不穩定，今晚降雨機率高。「有機會讓北部、宜蘭下一點雨」。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，台灣東北方目前有一個小低壓渦旋，其中心附近有一些對流正在發展環繞著，正往西南西移動，預計今晚抵達，「有機會讓北部、宜蘭下一點雨」。

這波降雨或許不明顯，不過隨著低壓發展，又即將有一道微弱鋒面通過，接下來中秋節連續假期的天氣可能有一些變化，民眾安排外出賞月、烤肉，要注意相關預報。