一名網友於昨（25日）晚間8時分許，將一段監視畫面片段上傳至爆料公社，引發民眾熱議。根據監視畫面所顯示，約20餘名的男子疑酒醉後在騎樓發生鬥毆，多人圍著一人猛打，多名快打員警抵達現場卻難抵多人，反而遭到眾人圍毆、拉扯、狠踹，甚至其中1名員警摔在地面慘遭踹屁股，場面一度陷入混亂，目前還尚未得知事發地點及單位，但這些鬥毆人士囂張行徑，已引起網友憤怒。。

影片發佈後，眾多民眾也紛紛留言表態：「這比浩克先生還值得打」、「台灣警察連自己都不能保護，真的很可悲！」、「畫面中的警察好無助，沒ㄧ點公權力應該有的迫力」、「台灣警察很溫柔，都已經來了還是沒辦法制止」、「真一堆垃圾，連警察也不放在眼裡，這種槍直接拿來開了」、「台灣的警察只會找善良百姓開紅單，柿子挑軟的吃」、「以後警察抓猴子就配香蕉，電擊槍是個選項，真槍無用、也不敢用」。

另，一名網民也表示，「直接對空鳴槍就好了，哪來這麼多時間，對付8+9猴」，後遭疑似員警現身回應：「開槍要寫報告，不開槍又壓不著，兩難，問警政署官僚式回答，最後還是基層背」。

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