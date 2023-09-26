高雄一名10歲女童跟外祖父到一處公園玩，陳姓男子趁女童落單，直接伸手摸女童臀部還企圖熊抱伸魔爪，女童見狀大聲求救，外祖父聽聞前來解圍，事後報警逮捕陳男送辦。警方調查發現，陳男案發隔天還回到現場企圖找尋作案對象，高雄地檢署訊後依強制性交未遂罪向法院聲請羈押獲准。

女童20日下午跟外祖父到公園玩耍，當時女童獨自跑到兒童遊戲區玩耍，外祖父則在附近散步。陳男見女童落單，隨即上前攀談，不但伸手摸女童屁股，還企圖環抱女童，甚至想要脫去女童外褲性侵。

女童當場嚇得大叫還奮力抵抗，女童外祖父聽到呼救立刻飛奔趕來，及時阻止陳男犯行。

事後外祖父帶著女童報警，警方循線找到陳男，帶回偵辦。發現陳男隔日竟還回到公園企圖再找尋落單兒童作案。

檢方22日將他逮捕到案，訊後依《刑法》第222條第2項、第1項第2款對未滿14歲女子犯強制性交未遂罪認定陳男嫌重大，且有反覆實施犯罪疑慮，有羈押之必要，向高雄地院聲押獲准。

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