斗六市區鐵路高架化可行性評估5年去年好不容易通過台鐵局審查，昨日在交通部審查會上遭委員以老問題卡關，雲林縣長張麗善26日不滿表示，斗六市區鐵路高架化可行性評估遭外行委員卡關，老話重提找各種理由來杯葛，杯葛的委員也非專業人士只是一個機關代表，「這是甚麼意思我不知道」。

斗六市區鐵路高架化可行性評估執行多年，去年終於獲得突破，關於曲率半徑爭議，台鐵局同意維持原設計730，以減少拆屋數量，台鐵局與雲林縣府達成共識簽定同意函。

25日交通部進行斗六市區鐵路高架化可行性評估審議，會中評審委員老調重彈曲率半徑應維持1000問題，以及質疑本案成本效益不彰。

雲林縣長張麗善指出，前年與台鐵局協商曲率半徑問題時，已經達成共識曲率半徑730的興建經費最少、拆屋傷害最小；昨天有委員又重提曲率半徑要達到1000，除了要拆50幾間房子，整個費用要高出30多億元，只為了1周唯一1班不停靠斗六車站的自強號。

張麗善表示，維持曲率半徑730只需要減速即可，卻有人故意重提舊案，她覺得「這有點故意」，到底審議委員瞭不瞭解整個案子來龍去脈，還是只有老話重提，一再叫雲林縣府提出修正，找各種理由來延宕杯葛。

張麗善氣憤說，昨日會中居然有審查委員援引一個縣議員的建議，她不知道這是甚麼專業，有意見的委員也只是一個機關裡的代表，主計總處的一個代表，「這是什麼意思我不知道」。

她說，中央官員好像認為100多億元花在雲林縣沒有什麼效益，她要強烈表達全台各地都在進行鐵路高架化，雲林縣雖財源困難，但為了本地人的安全跟尊嚴，縣府也匡列30幾億元配合款預算支持國家政策，怎麼這麼不看好雲林縣？