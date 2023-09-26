台灣民意基金會今（26）日公布2024總統大選最新民調，若為三腳督局勢，民進黨參選人賴清德雖以33.4%領先，但較上月重挫10個百分點。對此，資深媒體人黃揚明分析後則解讀該民調為「校正回歸」。

台灣民意基金會民調顯示，在三腳督情況下，賴清德以33.4%支持度領先民眾黨參選人柯文哲27.4%、國民黨侯友宜17.2%，另外有15.5%尚未決定，6.6%沒意見、不知道、拒答。若與上月相比，賴重挫10個百分點、柯略增0.8個百分點，侯回升3.6個百分點。

黃揚明今則在臉書分析該民調，並解讀為「校正回歸」。黃揚明進一步提到，台灣民意基金會8月份問卷的前三題題目分別為一、賴清德8月12日以總統特使身份，率領特使團前往友邦巴拉圭，參加新任總統就職典禮，並在美國過境，對賴此行達成敦睦邦交、提高台灣國際能見度的任務，有沒有信心？二、美總統拜登7月28日宣布將提供台灣超過百億新台幣軍事援助，強化台灣國防力量，嚇阻中共（中國）武力犯台，是否歡迎這項軍事援助？三、日本前首相麻生太郎，8月7日來台訪問三天，並公開表示台灣、美國與日本要做好打仗的覺悟，才能有效打消中共（中國）武力犯台的念頭，同不同意他的看法？黃揚明認為，該題目設計可能讓綠營支持者回答率增加、藍營支持者拒答率增加，因此侯友宜在8月的支持度13.6％創下新低，而賴清德則是創下43.4％的新高。

然而，台灣民意基金會今公布的民調中，第一題為明年1月13日是下一屆總統選舉投票日，距離現在已不到4個月，是否關心這次總統選舉結果？誰當選或誰落選？接著問賴清德、柯文哲、侯友宜三腳督的支持度，再下一題則是加入郭台銘的四腳督支持度。此外，該民調也詢問包括藝人賴佩霞搭配副手對郭台銘是否加分、中共若對台發動戰爭希望誰是總統、缺蛋風波對陳吉仲是否滿意、是否擔心日本排放核廢水造成海洋污染等，詢問完總統支持度之後才做的調查。

黃揚明認為，此次民調較不會引發像8月問卷被質疑有引導效應的作法，且看民調趨勢圖，若無8月的綠高、藍低特例，6月以後，賴侯柯三方震盪幅度並不大。